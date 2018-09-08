Павлюченко не верит, что Терри станет футболистом «Спартака»
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- globallookpress.com
«Терри в «Спартаке»? В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет? Кто эти глупости вообще придумывает? Я просто в это не верю. Если перейдёт, тогда и будем обсуждать. Пока просто шум подняли на ровном месте», — цитирует экс-форварда «Чемпионат».
До этого в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».
Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.
Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», а на данный момент футболист является свободным агентом.
Ранее Джон Терри заявил, что находится в своей лучшей физической форме за последние годы.