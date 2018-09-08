Джон Терри заявил, что находится в своей лучшей физической форме за последние годы

Экс-капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри, который, по информации СМИ, близок к переходу в московский «Спартак» рассказал о своём физическом состоянии.

«Нахожусь в своей лучшей форме за последние 8—10 лет. Я блестяще провёл нынешнее лето, впервые за 20 лет смог провести отпуск с семьёй. В прошлом сезоне постоянно отсутствовал дома, так как был готов отдать всего себя «Астон Вилле», но теперь я заново заряжен», — цитирует 37-летнего спортсмена Daily Mail.

Игрок также рассказал, что во время отпуска тренировался каждый день.

«Пока не готов «выключиться». Это у меня в крови», — добавил Терри.

До этого в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».

Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.

Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», а на данный момент футболист является свободным агентом.

Ранее пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе.