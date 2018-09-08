Джон Терри заявил, что находится в своей лучшей физической форме за последние годы
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«Нахожусь в своей лучшей форме за последние 8—10 лет. Я блестяще провёл нынешнее лето, впервые за 20 лет смог провести отпуск с семьёй. В прошлом сезоне постоянно отсутствовал дома, так как был готов отдать всего себя «Астон Вилле», но теперь я заново заряжен», — цитирует 37-летнего спортсмена Daily Mail.
Игрок также рассказал, что во время отпуска тренировался каждый день.
«Пока не готов «выключиться». Это у меня в крови», — добавил Терри.
До этого в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».
Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.
Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», а на данный момент футболист является свободным агентом.
Ранее пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе.