Пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе

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Пресс-служба красноярского «Енисея» отреагировала на информацию о возможном переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».
Пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе
  • Reuters

«Дорогой Джон! Сборная Англии — львы. «Челси» — львы. «Астон Вилла» — львы. «Спартак» — не львы. «Енисей» — львы», — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter.

В красноярском клубе вспомнили прозвища команд, за которые играл Джон Терри. На данный момент англичанин находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».

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