Пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе

Пресс-служба красноярского «Енисея» отреагировала на информацию о возможном переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».

«Дорогой Джон! Сборная Англии — львы. «Челси» — львы. «Астон Вилла» — львы. «Спартак» — не львы. «Енисей» — львы», — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter.

Dear John!



Сборная Англии – 🦁

«Челси» – 🦁

«Астон Вилла» – 🦁

...

«Спартак» – (не львы)

«Енисей» – 🦁 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.

В красноярском клубе вспомнили прозвища команд, за которые играл Джон Терри. На данный момент англичанин находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».