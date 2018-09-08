Пресс-служба «Енисея» пригласила Джона Терри к себе
- Reuters
«Дорогой Джон! Сборная Англии — львы. «Челси» — львы. «Астон Вилла» — львы. «Спартак» — не львы. «Енисей» — львы», — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter.
Dear John!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.
Сборная Англии – 🦁
«Челси» – 🦁
«Астон Вилла» – 🦁
...
«Спартак» – (не львы)
«Енисей» – 🦁
В красноярском клубе вспомнили прозвища команд, за которые играл Джон Терри. На данный момент англичанин находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».