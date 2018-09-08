СБР сможет быть восстановлен в правах не ранее 2020 года

Союз биатлонистов России (СБР) сможет получить шанс вернуть статус полноценного члена Международного союза биатлонистов (IBU) не ранее 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку в уставе международной организации.

8 сентября в хорватском Порече конгресс IBU вынес решение, согласно которому рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций может только конгресс.

Следующее заседание конгресса состоится в 2020 году. Мероприятие может пройти либо в чешской Праге, либо в сербском Златиборе.

Ранее IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.