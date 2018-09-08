СБР сможет быть восстановлен в правах не ранее 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку в уставе международной организации.
8 сентября в хорватском Порече конгресс IBU вынес решение, согласно которому рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций может только конгресс.
Следующее заседание конгресса состоится в 2020 году. Мероприятие может пройти либо в чешской Праге, либо в сербском Златиборе.
Ранее IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.