СБР сможет быть восстановлен в правах не ранее 2020 года

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Союз биатлонистов России (СБР) сможет получить шанс вернуть статус полноценного члена Международного союза биатлонистов (IBU) не ранее 2020 года.
СБР сможет быть восстановлен в правах не ранее 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку в уставе международной организации.

8 сентября в хорватском Порече конгресс IBU вынес решение, согласно которому рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций может только конгресс.

Следующее заседание конгресса состоится в 2020 году. Мероприятие может пройти либо в чешской Праге, либо в сербском Златиборе.

Ранее IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.

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