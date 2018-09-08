Гризманн рассказал, почему остался в «Атлетико»

Нападающий испанского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн рассказал, почему решил не покидать мадридский клуб.

«Когда тебя любят дома, не хочется его покидать. В клубе приложили все усилия, чтобы я чувствовал себя комфортно. В том числе приобрели сильных игроков и создали отличную команду. Я чувствовал, что являюсь главным звеном, самой важной деталью пазла», — цитирует француза Daily Mail.

Он также заявил, что хочет добиться наивысших успехов в «Атлетико».

«Барселоне» сложно ответить отказом, но мне нравится в «Атлетико». Это мой дом», — добавил Гризманн.

Минувшим летом Гризманн стал чемпионом мира в составе сборной Франции и переподписал контракт с «Атлетико» до 2022 года.

Ранее Гризманн удивился отсутствию французов в номинации на звание футболиста года по версии ФИФА.