В IBU решили ввести новую дисциплину по биатлону

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в хорватском Порече было принято решение о введении новой дисциплины по биатлону.

Как сообщает официальный сайт организации, новой дисциплиной является масс-старт на 60 человек.

Спортсмены будут стартовать в одно время, но половина из них будет начинать стрельбу после первого круга, а другая часть — после второго. После этого гонка будет проходить по стандартным правилам.

Впервые масс-старт на 60 участников пройдёт на этапе Кубка IBU в марте 2019 года в Италии.

Ранее сообщалось, что IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.