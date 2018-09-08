В IBU решили ввести новую дисциплину по биатлону

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На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в хорватском Порече было принято решение о введении новой дисциплины по биатлону.
В IBU решили ввести новую дисциплину по биатлону
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт организации, новой дисциплиной является масс-старт на 60 человек.

Спортсмены будут стартовать в одно время, но половина из них будет начинать стрельбу после первого круга, а другая часть — после второго. После этого гонка будет проходить по стандартным правилам. 

Впервые масс-старт на 60 участников пройдёт на этапе Кубка IBU в марте 2019 года в Италии. 

Ранее сообщалось, что IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.

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