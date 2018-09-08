Болельщиков «Наполи» призывают к бойкоту домашних матчей футбольной команды

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Президент ассоциаций по защите окружающей среды, прав пользователей и потребителей Codacons Карло Ренци призвал болельщиков футбольного клуба «Наполи» к бойкоту домашних матчей команды.
Болельщиков «Наполи» призывают к бойкоту домашних матчей футбольной команды
  • Reuters

Ренци остался недоволен ценовой политикой клуба на билеты на домашние матчи.

«Нельзя повышать цены, когда команда хороша, и снижать их, когда нужна публика. Мы сделаем заявление, и если «Наполи» продолжит свою политику ценообразования, то попросим болельщиков команды объявить бойкот матчам», — цитирует Ренци Sport24 со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Дании намерены бойкотировать ближайшие матчи национальной команды в сентябре.

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