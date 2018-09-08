Болельщиков «Наполи» призывают к бойкоту домашних матчей футбольной команды
- Reuters
Ренци остался недоволен ценовой политикой клуба на билеты на домашние матчи.
«Нельзя повышать цены, когда команда хороша, и снижать их, когда нужна публика. Мы сделаем заявление, и если «Наполи» продолжит свою политику ценообразования, то попросим болельщиков команды объявить бойкот матчам», — цитирует Ренци Sport24 со ссылкой на итальянские СМИ.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Дании намерены бойкотировать ближайшие матчи национальной команды в сентябре.