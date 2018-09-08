Фуркад рассказал о своём отношении к возможному получению золота ОИ-2010 из-за допинг-скандала с Устюговым

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своём отношении к возможному получению золотой медали Олимпийских игр 2010 года, если признают вину в нарушении антидопинговых правил россиянином Евгением Устюговым.
Фуркад рассказал о своём отношении к возможному получению золота ОИ-2010 из-за допинг-скандала с Устюговым
  • РИА Новости

В масс-старте ОИ-2010 Фуркад занял второе место, уступив как раз Устюгову.

«Конечно, было бы огромной гордостью стать первым биатлонистом, который возьмёт золото на трёх последовательных Олимпийских играх, но это не изменит мою карьеру. Я позиционирую себя как вице-чемпион Олимпиады в Ванкувере. От той медали я отталкивался, с ней жил. Я завоевал другие титулы после этого, но всегда буду вице-чемпионом Олимпиады в Ванкувере. Те эмоции остались в истории, они не изменятся. Как и мой карьерный путь после тех Игр», — приводит слова Фуркада AFP.

Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете России (ОКР) ждут дополнительной информации от Союза биатлонистов России (СБР) о нарушении Евгением Устюговым и тремя другими российскими биатлонистами антидопинговых правил.

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