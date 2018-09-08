Плющенко назвал фигуристку Трусову девочкой-индиго

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного лутца 14-летней россиянкой Александрой Трусовой.

«Я не устану восхвалять эту спортсменку — уникальный ребёнок, потрясающий атлет, девочка-индиго. В 14 лет творить то, что она делает... Да, с одной стороны, это работа, но с другой — большой дар», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он также отметил, что необходимо уже сейчас поощрять юную спортсменку как со стороны спортивного руководства России, так и со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

«Да, время покажет — она будет расти, но она уже сделала то, что никто и никогда в мире не делал», — подчеркнул Плющенко.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова оценила свой исторический прокат произвольной программы на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.