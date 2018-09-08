Фигуристка Трусова оценила свой прокат, во время которого исполнила четверной лутц

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Российская фигуристка Александра Трусова оценила прокат произвольной программы на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.
Фигуристка Трусова оценила свой прокат, во время которого исполнила четверной лутц
  • РИА Новости

Во время произвольной программы 14-летняя россиянка исполнила четверной лутц и стала первой в истории спортсменкой, которой судьи засчитали выполнение этого элемента. Но судьи снизили оценку из-за недокрута.

«Это не лучший прокат, который могу показать, поэтому буду дальше работать, чтобы выступать чисто», — приводит слова Трусовой «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о россиянке Александре Трусовой, исполнившей четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.

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