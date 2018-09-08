Горшков: Трусова взошла на новую ступень фигурного катания

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о россиянке Александре Трусовой, исполнившей четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.

«Трусова уже исполняла четверные прыжки и в прошлом году, но с четверным лутцем она взошла на новую ступень фигурного катания. Пусть этот элемент пока и несовершенен, но он выполнен», — цитирует Горшкова ТАСС.

Судьи засчитали прыжок в четыре оборота, однако снизили оценку из-за недокрута. 14-летняя спортсменка также продемонстрировала четверной тулуп в каскаде с тройным. Трусова, установив мировой рекорд, одержала победу на Гран-при в Каунасе.

Ранее россиянка Александра Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц на официальном соревновании.