Горшков: Трусова взошла на новую ступень фигурного катания
- РИА Новости
«Трусова уже исполняла четверные прыжки и в прошлом году, но с четверным лутцем она взошла на новую ступень фигурного катания. Пусть этот элемент пока и несовершенен, но он выполнен», — цитирует Горшкова ТАСС.
Судьи засчитали прыжок в четыре оборота, однако снизили оценку из-за недокрута. 14-летняя спортсменка также продемонстрировала четверной тулуп в каскаде с тройным. Трусова, установив мировой рекорд, одержала победу на Гран-при в Каунасе.
Ранее россиянка Александра Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц на официальном соревновании.