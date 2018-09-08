Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо из США пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства

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Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес признан виновным по делу о сексуальных домогательствах.
Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо из США пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства
  • globallookpress.com

В 2000 году Лопес приставал к 14-летней Нине Зампетти. Спортсмен отказался давать показания по этому делу, а Центр спортивных расследований признал обвинения Зампетти обоснованными. Тхэквондист получил пожизненную дисквалификацию.

«Я счастлива, что мне наконец поверили и он понёс наказание. Я чувствую, что моя жизнь сложилась бы лучше, если бы этого никогда со мной не произошло», — приводит слова Зампетти USA Today.

Лопес становился чемпионом летних Олимпийских игр в 2000 и 2004 годах. Он также ранее подозревался в сексуальных домогательствах, но не привлекался к ответственности.

Ранее глава Федерации гимнастики США Керри Перри ушла в отставку на фоне скандала, связанного с домогательствами по отношению к спортсменкам.

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