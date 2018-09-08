Дель Потро: видел страдания Надаля, поэтому решил сыграть агрессивнее

Короткая ссылка
Аргентинец Хуан Мартин дель Потро прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата США над испанцем Рафаэлем Надалем, который из-за травмы не смог завершить матч.
Дель Потро: видел страдания Надаля, поэтому решил сыграть агрессивнее
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«Я видел, что Надаль страдает, особенно во втором сете. Тогда я сказал себе, что нужно сосредоточиться на своей игре, начал действовать агрессивнее», — цитирует дель Потро Sport24 со ссылкой на AFP.

Он также отметил важность выхода в финал турнира Большого шлема, так как тоже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем по ходу карьеры.

«Не могу поверить, что у меня будет ещё один шанс сыграть в финале Большого шлема, на моём любимом турнире. Для меня это очень важно», — заявил дель Потро.

Ранее американский теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить