Дель Потро: видел страдания Надаля, поэтому решил сыграть агрессивнее

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата США над испанцем Рафаэлем Надалем, который из-за травмы не смог завершить матч.

«Я видел, что Надаль страдает, особенно во втором сете. Тогда я сказал себе, что нужно сосредоточиться на своей игре, начал действовать агрессивнее», — цитирует дель Потро Sport24 со ссылкой на AFP.

Он также отметил важность выхода в финал турнира Большого шлема, так как тоже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем по ходу карьеры.

«Не могу поверить, что у меня будет ещё один шанс сыграть в финале Большого шлема, на моём любимом турнире. Для меня это очень важно», — заявил дель Потро.

Ранее американский теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде.