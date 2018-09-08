Аргентина с футболистом «Зенита» Паредесом одержала крупную победу над Гватемалой в товарищеском матче

Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над национальной командой Гватемалы в товарищеском матче.

Встреча, проходившая в американском Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Аргентины отличились Гонсало Мартинес (27-я минута, с пенальти), Джовани Ло Чельсо (35-я) и Джованни Симеоне (44-я).

У аргентинцев в стартовом составе вышел полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, который был заменён после первого тайма.

В следующем товарищеском матче Аргентине будет противостоять Колумбия, а Гватемала встретится с Эквадором.

Ранее Бразилия переиграла США в товарищеском футбольном матче.