Аргентина с футболистом «Зенита» Паредесом одержала крупную победу над Гватемалой в товарищеском матче

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Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над национальной командой Гватемалы в товарищеском матче.
Аргентина с футболистом «Зенита» Паредесом одержала крупную победу над Гватемалой в товарищеском матче
  • © Frederic J. BROWN / AFP

Встреча, проходившая в американском Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:0. 

В составе сборной Аргентины отличились Гонсало Мартинес (27-я минута, с пенальти), Джовани Ло Чельсо (35-я) и Джованни Симеоне (44-я).

У аргентинцев в стартовом составе вышел полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, который был заменён после первого тайма.

В следующем товарищеском матче Аргентине будет противостоять Колумбия, а Гватемала встретится с Эквадором.

Ранее Бразилия переиграла США в товарищеском футбольном матче.

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