СМИ: Чешская полиция освободила украинских болельщиков, арестованных после матча Лиги наций
- @mula.volodymyr
Об этом сообщает сайт Sportarena.com со ссылкой на журналиста Владимира Мулу.
Отмечается, что арестованные полицией болельщики были оштрафованы на 7 тысяч чешских крон (примерно €280) за попытку прорваться на поле после финального свистка матча. Их освобождению способствовали консульство Украины в Чехии, а также руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).
Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины были арестованы в Чехии.