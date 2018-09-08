СМИ: Чешская полиция освободила украинских болельщиков, арестованных после матча Лиги наций

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Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.
СМИ: Чешская полиция освободила украинских болельщиков, арестованных после матча Лиги наций
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Об этом сообщает сайт Sportarena.com со ссылкой на журналиста Владимира Мулу.

Отмечается, что арестованные полицией болельщики были оштрафованы на 7 тысяч чешских крон (примерно €280) за попытку прорваться на поле после финального свистка матча. Их освобождению способствовали консульство Украины в Чехии, а также руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины были арестованы в Чехии.

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