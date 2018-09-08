СМИ: Чешская полиция освободила украинских болельщиков, арестованных после матча Лиги наций

Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.

Об этом сообщает сайт Sportarena.com со ссылкой на журналиста Владимира Мулу.

Отмечается, что арестованные полицией болельщики были оштрафованы на 7 тысяч чешских крон (примерно €280) за попытку прорваться на поле после финального свистка матча. Их освобождению способствовали консульство Украины в Чехии, а также руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины были арестованы в Чехии.