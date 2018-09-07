Восемь фанатов сборной Украины арестованы после футбольного матча с Чехией

Восемь фанатов сборной Украины были арестованы после футбольного матча с национальной командой Чехии в рамках Лиги наций.

Болельщики попытались прорваться на поле после победного матча, в результате чего были задержаны, сообщает Sportarena. Фанаты также во время матча закидали полицейских мусором.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко направился в полицейский участок, чтобы помочь болельщикам в сложившейся ситуации.

Ранее сборная Украины в гостях обыграла национальную команду Чехии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.