Восемь фанатов сборной Украины арестованы после футбольного матча с Чехией
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Болельщики попытались прорваться на поле после победного матча, в результате чего были задержаны, сообщает Sportarena. Фанаты также во время матча закидали полицейских мусором.
Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко направился в полицейский участок, чтобы помочь болельщикам в сложившейся ситуации.
Ранее сборная Украины в гостях обыграла национальную команду Чехии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.