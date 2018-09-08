Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций с Россией, который завершился победой отечественной команды со счётом 2:1.

«Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаём новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы», — цитирует румынского специалиста ТАСС.

По словам Луческу, в целом турецкие футболисты провели хороший матч и контролировали ситуацию на поле во втором тайме.

«Мы создали несколько моментов, но Андрей Лунёв был в невероятной форме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.