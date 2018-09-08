Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций с Россией, который завершился победой отечественной команды со счётом 2:1.
Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций
  • Reuters

«Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаём новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы», — цитирует румынского специалиста ТАСС.

По словам Луческу, в целом турецкие футболисты провели хороший матч и контролировали ситуацию на поле во втором тайме.

«Мы создали несколько моментов, но Андрей Лунёв был в невероятной форме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить