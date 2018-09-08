Призёр хоккейного турнира Олимпиады-2018 Скривенс завершил карьеру в 31 год

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Канадский хоккейный голкипер Бен Скривенс принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 31 года.
Призёр хоккейного турнира Олимпиады-2018 Скривенс завершил карьеру в 31 год
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщил официальный сайт хоккейной команды университета Денвера.

Отмечается, что Скривенс займёт пост менеджера команды, восемь раз в своей истории выигрывавшей студенческий чемпионат США.

За свою карьеру Бен принял участие в 144 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Два предыдущих сезона голкипер провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), защищая цвета минского «Динамо» и «Салавата Юлаева».

Наиболее значимым достижением в карьере Скривенса является бронзовая медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, которую он завоевал в составе канадской сборной.

Ранее легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр не исключил своего возвращения в НХЛ.

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