Ягр не исключил своего возвращения в НХЛ

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Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр заявил, что не исключает своего возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Ягр не исключил своего возвращения в НХЛ
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Никогда не говори «никогда». Конечно, шанс вернуться в НХЛ — один на миллиард. Но я никогда не закрывал дверь. Прежде всего необходима результативность, но нужно и стремление», — приводит слова Ягра iSport.

46-летний Ягр занимает второе место после Уэйна Гретцки по количеству набранных очков в НХЛ. За всю заокеанскую карьеру он набрал 1921 очко (766 голов и 1155 результативных передач) в 1733 матчах.

В январе Ягр перешёл в чешский клуб «Кладно», в котором начинал профессиональную карьеру и совладельцем которого является.

Ранее сообщалось, что хоккейные клубы из Парижа и Марселя могут присоединиться к КХЛ.

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