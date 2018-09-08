Мостовой: Черышев уже приучил болельщиков сборной России к красивым голам

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру команды в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.
Мостовой: Черышев уже приучил болельщиков сборной России к красивым голам
  • Reuters

«Выиграли, что самое главное, была ровная и равная игра. Хороший мяч забил Денис Черышев, он уже приучил болельщиков к красивым голам. Я представил на его месте другого игрока — смог бы он так ударить? Думаю, что нет», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Мостового, сейчас рано говорить о каких-либо изменениях в сборной России в сравнении с чемпионатом мира 2018 года.

«В команде теперь всё будет по-другому», — добавил он.

Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что команда сосредоточена на выступлении в Лиге наций.

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