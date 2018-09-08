Мостовой: Черышев уже приучил болельщиков сборной России к красивым голам
- Reuters
«Выиграли, что самое главное, была ровная и равная игра. Хороший мяч забил Денис Черышев, он уже приучил болельщиков к красивым голам. Я представил на его месте другого игрока — смог бы он так ударить? Думаю, что нет», — цитирует эксперта ТАСС.
По словам Мостового, сейчас рано говорить о каких-либо изменениях в сборной России в сравнении с чемпионатом мира 2018 года.
«В команде теперь всё будет по-другому», — добавил он.
Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что команда сосредоточена на выступлении в Лиге наций.