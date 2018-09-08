Черышев признался, что во втором тайме матча с Турцией сборная России «подсела» из-за усталости

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев поделился впечатлениями от победы над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны», — приводит слова Черышева ТАСС.

Он отметил, что во втором тайме команда немного «подсела» из-за усталости.

«Всё-таки начало сезона сказывается. Нам ещё надо над этим работать», — добавил хавбек.

Встреча Турция — Россия завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Черышев, вышедший на матч в стартовом составе, стал автором первого гола своей команды.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что его «напрягло» в игре сборной России в матче с Турцией

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