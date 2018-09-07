Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в товарищеском матче

Короткая ссылка
В товарищеском матче, который проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, сборная Бельгии по футболу разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.
Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в товарищеском матче
  • Reuters

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Миши Батшуайи. Ещё по мячу себе в актив записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить