Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, сборная Бельгии по футболу разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.
- Reuters
Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Миши Батшуайи. Ещё по мячу себе в актив записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций.
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