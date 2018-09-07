Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в товарищеском матче

В товарищеском матче, который проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, сборная Бельгии по футболу разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Миши Батшуайи. Ещё по мячу себе в актив записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций.