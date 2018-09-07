Проигравшая выборы президента IBU латвийка Брока заявила, что предвыборная борьба велась «довольно грязно»

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Кандидат в президенты Международного союза биатлонистов (IBU) латвийка Байба Брока, проигравшая голосование представителю Швеции Олле Далину, выразила недовольство методами, использовавшимися её единственным конкурентом при ведении предвыборной борьбы.
Проигравшая выборы президента IBU латвийка Брока заявила, что предвыборная борьба велась «довольно грязно»
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«Я расстроена и считаю, что предвыборная борьба велась довольно грязно. Даже в Олимпийской хартии говорится, что политике нет места в спорте. Внутри нашей организации мы никогда не интересовались, в какой политической партии ты состоишь. Но когда речь зашла обо мне, то появились факты, которые подавались в такой интерпретации, какая была выгодна тем, кто хотел дискредитировать меня», — цитирует главу латвийской федерации биатлона ТАСС.

Накануне голосования в СМИ появилась информация о том, что Брока якобы связана с представителями преступного мира и имеет ультраправые националистические взгляды.

Ранее сообщалось, что швед Далин был избран новым президентом IBU.

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