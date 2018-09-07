Проигравшая выборы президента IBU латвийка Брока заявила, что предвыборная борьба велась «довольно грязно»

Кандидат в президенты Международного союза биатлонистов (IBU) латвийка Байба Брока, проигравшая голосование представителю Швеции Олле Далину, выразила недовольство методами, использовавшимися её единственным конкурентом при ведении предвыборной борьбы.

«Я расстроена и считаю, что предвыборная борьба велась довольно грязно. Даже в Олимпийской хартии говорится, что политике нет места в спорте. Внутри нашей организации мы никогда не интересовались, в какой политической партии ты состоишь. Но когда речь зашла обо мне, то появились факты, которые подавались в такой интерпретации, какая была выгодна тем, кто хотел дискредитировать меня», — цитирует главу латвийской федерации биатлона ТАСС.

Накануне голосования в СМИ появилась информация о том, что Брока якобы связана с представителями преступного мира и имеет ультраправые националистические взгляды.

Ранее сообщалось, что швед Далин был избран новым президентом IBU.