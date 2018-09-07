Швед Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов

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На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) прошли выборы главы организации.
Швед Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
  • РИА Новости

Новым президентом IBU стал швед Олле Далин, сообщает пресс-служба союза. Он набрал 39 голосов. Швед сменил на этом посту Андерса Бессеберга, ранее отстранённого от деятельности после коррупционного скандала.

Далин опередил в борьбе за президентское кресло Байба Брока из Латвии, набравшего 12 голосов. 

Первым вице-президентом стал чех Иржи Хамза.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на решение IBU не восстанавливать Союз биатлонистов России.

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