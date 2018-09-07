Швед Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
- РИА Новости
Новым президентом IBU стал швед Олле Далин, сообщает пресс-служба союза. Он набрал 39 голосов. Швед сменил на этом посту Андерса Бессеберга, ранее отстранённого от деятельности после коррупционного скандала.
Далин опередил в борьбе за президентское кресло Байба Брока из Латвии, набравшего 12 голосов.
Первым вице-президентом стал чех Иржи Хамза.
Ранее российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на решение IBU не восстанавливать Союз биатлонистов России.