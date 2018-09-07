Промоутер Хрюнов назвал боксёра Лебедева национальным символом

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Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу российского боксёра Дениса Лебедева над турком Хизни Алтынкая в рейтинговом поединке, прошедшем в Челябинске.
Промоутер Хрюнов назвал боксёра Лебедева национальным символом
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Оценю выступление Лебедева на пятёрку. Думаю, самое главное состоялось: Денис стал уже больше, чем боксёром, спортсменом. Он уже национальный символ — человек, благодаря которому люди мотивированы заниматься спортом, служить в армии», — приводит слова Хрюнова Sport24.

7 сентября Лебедев победил Алтынкая нокаутом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и украинцем Александром Усиком.

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