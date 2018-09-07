Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая по футболу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую футбольную сборную Китая.
Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая по футболу
  • РИА Новости

«Я практически ушёл на пенсию, но это отличная работа», — приводит слова Хиддинка AD.

Отмечается, что его основной задачей является выход команды на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Последним местом работы 71-летнего голландца был лондонский «Челси» в сезоне-2015/16. На протяжении карьеры Хиддинк работал с пятью сборными — Южной Кореей, Австралией, Россией, Турцией и дважды с Нидерландами. На клубном уровне он тренировал ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Анжи» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Дик Адвокат может стать главным тренером голландского «Утрехта».

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