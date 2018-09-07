Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую футбольную сборную Китая.

«Я практически ушёл на пенсию, но это отличная работа», — приводит слова Хиддинка AD.

Отмечается, что его основной задачей является выход команды на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Последним местом работы 71-летнего голландца был лондонский «Челси» в сезоне-2015/16. На протяжении карьеры Хиддинк работал с пятью сборными — Южной Кореей, Австралией, Россией, Турцией и дважды с Нидерландами. На клубном уровне он тренировал ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Анжи» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Дик Адвокат может стать главным тренером голландского «Утрехта».