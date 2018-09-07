Бывший тренер сборной России по футболу может возглавить голландский клуб

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Голландский специалист Дик Адвокат может стать главным тренером клуба Эредивизи «Утрехт».
Бывший тренер сборной России по футболу может возглавить голландский клуб
  • © Alexander Wilf
  • globallookpress.com

Как сообщает Goal, 70-летний специалист является одним из кандидатов на место отправленного в отставку Жан-Поля де Йонга.

Последним местом работы Адвоката была роттредамская «Спарта». Голландец возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год, перед этим три года проработав в санкт-петербургском «Зените».

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Рубина» Хави Грасия признан лучшим тренером АПЛ в августе.

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