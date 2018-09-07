Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия признан лучшим тренером АПЛ в августе

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

С 2016 по 2017 год Хави Грасия работал в казанском «Рубине», а в январе 2018 года принял «Уотфорд».

В первых четырёх матчах сезона «Уотфорд» одержал четыре победы.

Лучшим игроком АПЛ в августе был признан бразильский полузащитник Лукас Моура из «Тоттенхэма», забивший три мяча в трёх стартовых встречах чемпионата. Голом месяца определили забитый мяч ивуарийского полузащитника «Фулхэма» Жан-Микаэля Сери в ворота «Бёрнли» во время третьего тура.

Ранее сообщалось, что в матчах пятого тура АПЛ пройдёт тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR).