Молодёжные сборные России и Египта сыграли вничью в контрольном матче

Сборная России по футболу (U-21) сыграла вничью с командой Египта в контрольном матче.

Встреча, прошедшая на стадионе «Родина» в Химках, завершилась вничью — 1:1.

В составе российской команды забил Владислав Пантелеев (54-я минута). Египет ответил голом Тахера Мохамеда (57-я минута).

Следующий матч российская команда проведёт 11 сентября в Нижнем Новгороде против сборной Сербии в рамках квалификации чемпионата Европы 2019 года.

Ранее РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России.