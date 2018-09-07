Испанский велогонщик Родригес выиграл 13-й этап «Вуэльты», Закарин — седьмой

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Испанец Оскар Родригес, выступающий за Euskadi-Murias, одержал победу на 13-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Испанский велогонщик Родригес выиграл 13-й этап «Вуэльты», Закарин — седьмой
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Родригес преодолел 174,8 км между городами Кандас и Ла Камперона за 4 часа 17 минут 5 секунд.

Вторым финишировал поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe. Тройку замкнул бельгиец Дилан Тёнс, выступающий за BMC.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин завершил этап седьмым. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 109-е место. Ещё один представитель России Павел Сиваков из Sky финишировал 118-м. 

В генеральной классификации лидирует испанец Хесус Эррада из команды Cofidis — 51 час 50 минут 19 секунд. Второе место занимает британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, а третье — колумбиец Наиро Кинтана из Movistar. 

В общем зачёте Закарин занимает 34-е место с отставанием от лидера в 16 минут 29 секунд. Кочетков — 55-й, а Сиваков — 135-й.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по велоспорту на треке Кристиана Фогель частично парализована после падения на тренировке.

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