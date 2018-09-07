Олимпийская чемпионка по велоспорту Фогель частично парализована после падения на тренировке

Немецкая велогонщица Кристиана Фогель сообщила, что в результате падения во время тренировочного заезда получила тяжёлую травму позвоночника.

«Я не могу больше ходить. Но что мне делать? Я считаю, что чем скорее я приму новую ситуацию, тем будет лучше», — приводит слова Фогель Spiegel.

Инцидент произошёл на тренировке в конце июня. В результате падения на высокой скорости 27-летняя спортсменка получила тяжёлую травму позвоночника. Она перенесла ряд операций и сейчас частично парализована.

Фогель является двукратной олимпийской чемпионкой по велоспорту на треке и девятикратной чемпионкой мира.

Ранее стало известно, что Максим Бельков уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.