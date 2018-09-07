Агент прокомментировал информацию об отказе «Уфы» продавать Дивеева в «Арсенал»

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об отказе клуба продавать игрока в лондонский «Арсенал».

«По поводу предложения я ничего сказать не могу, поскольку не являюсь представителем клуба. Я агент, а предложение в таком случае должно было прийти от «Арсенала» в «Уфу», — приводит слова Ерёмина Sport24.

Он отметил, что никто из представителей «канониров» или других клубов с ним не связывался.

«Поэтому первично клуб должен выйти на другой клуб, чтобы получить разрешение общаться с футболистом», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что «Уфа» отказалась от продажи футболиста Дивеева в лондонский «Арсенал» за £500 тыс.