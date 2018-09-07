СМИ: «Уфа» отказалась от продажи футболиста Дивеева в лондонский «Арсенал» за £500 тысяч

Лондонский «Арсенал» делал предложение по приобретению 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева.

«Арсенал» был готов заплатить £500 тыс., сообщает RB Today. Руководство уфимского клуба отказалось от данной сделки.

Ранее агент 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Ерёмин сказал, что его клиенту пока рано уезжать в зарубежный клуб.