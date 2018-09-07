СМИ: «Уфа» отказалась от продажи футболиста Дивеева в лондонский «Арсенал» за £500 тысяч
Лондонский «Арсенал» делал предложение по приобретению 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева.
- РИА Новости
«Арсенал» был готов заплатить £500 тыс., сообщает RB Today. Руководство уфимского клуба отказалось от данной сделки.
Ранее агент 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Ерёмин сказал, что его клиенту пока рано уезжать в зарубежный клуб.
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