Игрок сборной России по баскетболу прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля

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Форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля со счётом 71:93.
Игрок сборной России по баскетболу прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля
  • © Пресс-служба Российской федерации баскетбола

«Это обусловлено в первую очередь нашей плохой игрой в защите, потому что пропустили 93 очка. В принципе, забили 70. В прошлом году в Европе мы выигрывали и с меньшим результатом», — заявил Антонов.

По его словам, было много ненужных потерь, приведших к быстрым атакам израильской команды.

Антонов выразил уверенность, что россиянам удастся наладить игру.

«Это была первая товарищеская игра, взаимопонимание надо ещё отрабатывать. У нас есть чуть больше недели, и самое главное, что у нас есть ещё один матч. Нам нужно сделать выводы и оставаться единым коллективом», — добавил баскетболист.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Сергей Базаревич резко отреагировал на поражение в товарищеском матче с командой Израиля.

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