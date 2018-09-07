Базаревич о матче с Израилем: это худшая игра за время моей работы в сборной России по баскетболу

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич резко отреагировал на поражение в товарищеском матче с командой Израиля.
Базаревич о матче с Израилем: это худшая игра за время моей работы в сборной России по баскетболу
  • © РИА Новости

Россия уступила Израилю со счётом 71:93.

«Мы были ужасны. Наверное, это худшая игра за то время, что я работаю в сборной. В определённой мере это ожидаемо, хотя, наверное, не настолько», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он посетовал на кадровые проблемы в составе сборной России по баскетболу. Тренер добавил, что в конце встречи сборная Израиля была похожа на команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие центрового клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова на сборах национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира.

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