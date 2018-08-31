Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу
- РИА Новости
«Он извинялся и говорил, что любит играть за сборную, но у него семейные обстоятельства. Хотя мне кажется, он мог их решить и приехать. Сидеть и горевать, что Тимофей не приехал, мы не будем, естественно. Тем не менее его помощь бы нам пригодилась», — цитирует Базаревича РИА Новости.
Сборная России по баскетболу проведёт тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Первый матч второго этапа квалификационного турнира Кубка мира подопечные Сергея Базаревича проведут 13 сентября с Чехией, а 16 сентября они сыграют с Болгарией.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира.