Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова на сборах национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира.

«Он извинялся и говорил, что любит играть за сборную, но у него семейные обстоятельства. Хотя мне кажется, он мог их решить и приехать. Сидеть и горевать, что Тимофей не приехал, мы не будем, естественно. Тем не менее его помощь бы нам пригодилась», — цитирует Базаревича РИА Новости.

Сборная России по баскетболу проведёт тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Первый матч второго этапа квалификационного турнира Кубка мира подопечные Сергея Базаревича проведут 13 сентября с Чехией, а 16 сентября они сыграют с Болгарией.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира.