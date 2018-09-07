Драчёв заявил, что расследование коррупционного дела в IBU началось на основании утверждений Родченкова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что расследование коррупционного дела в Международном союзе биатлонистов (IBU) началось на основании показаний бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Расследование ещё не закончилось, но именно на основании слов Родченкова австрийская полиция стала изучать деятельность президента IBU Андерса Бессеберга и генерального директора Николь Рёш», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что согласно докладу, озвученному на заседании конгресса IBU, экс-глава СБР Александр Тихонов обладал некой информацией о передаче денег, о которой узнал Родченков.

«Эти деньги якобы помогли закрыть проблемные вопросы, информацию озвучили за несколько минут до голосования. Зал был в шоке. Возможно, это было одной из причин, по которым Александр Иванович сюда не приехал, он же собирался здесь выступать», — добавил действующий глава СБР.

Расследование в отношении Бессеберга и Рёш началось в апреле.

Ранее сообщалось, что IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.