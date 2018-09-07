Драчёв заявил, что расследование коррупционного дела в IBU началось на основании утверждений Родченкова
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«Расследование ещё не закончилось, но именно на основании слов Родченкова австрийская полиция стала изучать деятельность президента IBU Андерса Бессеберга и генерального директора Николь Рёш», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Он отметил, что согласно докладу, озвученному на заседании конгресса IBU, экс-глава СБР Александр Тихонов обладал некой информацией о передаче денег, о которой узнал Родченков.
«Эти деньги якобы помогли закрыть проблемные вопросы, информацию озвучили за несколько минут до голосования. Зал был в шоке. Возможно, это было одной из причин, по которым Александр Иванович сюда не приехал, он же собирался здесь выступать», — добавил действующий глава СБР.
Расследование в отношении Бессеберга и Рёш началось в апреле.
Ранее сообщалось, что IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.