Агент Ригони назвал фейком информацию о нежелании футболиста возвращаться в Россию

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Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию после аренды в итальянской «Аталанте».
Агент Ригони назвал фейком информацию о нежелании футболиста возвращаться в Россию
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием Calciomercato. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований», — приводит слова Олера «Чемпионат».

Он отметил, что уже сталкивался с проблемами из-за публикаций данного издания.

«В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию», — добавил агент.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. В августе 2018 года на правах аренды аргентинец до конца сезона перешёл в «Аталанту».

Ранее сообщалось, что Ригони изъявил желание не возвращаться в Россию по окончании срока годичной аренды.

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