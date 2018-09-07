Агент Ригони назвал фейком информацию о нежелании футболиста возвращаться в Россию
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- globallookpress.com
«Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием Calciomercato. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований», — приводит слова Олера «Чемпионат».
Он отметил, что уже сталкивался с проблемами из-за публикаций данного издания.
«В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию», — добавил агент.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. В августе 2018 года на правах аренды аргентинец до конца сезона перешёл в «Аталанту».
Ранее сообщалось, что Ригони изъявил желание не возвращаться в Россию по окончании срока годичной аренды.