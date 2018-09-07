Драчёв сообщил, когда в следующий раз в IBU обсудят вопрос о восстановлении СБР

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, когда в следующий раз в Международном союзе биатлонистов (IBU) обсудят вопрос о восстановлении российской организации.
Драчёв сообщил, когда в следующий раз в IBU обсудят вопрос о восстановлении СБР
  • РИА Новости

«После выборов, которые пройдут сегодня, исполком в обновлённом составе соберётся 9 сентября, но наш вопрос на нём вряд ли будет рассмотрен, это произойдёт через два-три месяца», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что только в компетенции исполкома IBU находится вопрос восстановления СБР. По словам Драчёва, Россия имеет шансы на успех на следующем обсуждении IBU.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил своё отношение к решению IBU не восстанавливать в правах СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить