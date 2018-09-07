Драчёв сообщил, когда в следующий раз в IBU обсудят вопрос о восстановлении СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, когда в следующий раз в Международном союзе биатлонистов (IBU) обсудят вопрос о восстановлении российской организации.

«После выборов, которые пройдут сегодня, исполком в обновлённом составе соберётся 9 сентября, но наш вопрос на нём вряд ли будет рассмотрен, это произойдёт через два-три месяца», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что только в компетенции исполкома IBU находится вопрос восстановления СБР. По словам Драчёва, Россия имеет шансы на успех на следующем обсуждении IBU.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил своё отношение к решению IBU не восстанавливать в правах СБР.