Павлюченко ожидает от сборной России в матче с Турцией игры как на ЧМ-2018
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«Все мы ожидаем такой же прекрасной игры от нашей сборной, что она будет такой же сильной, как и на домашнем чемпионате мира. Ниже планку наша сборная уже не может опускать», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Он добавил, что тренер сборной России Станислав Черчесов умеет настраивать команду, невзирая на статус матча.
Встреча Турция — Россия пройдёт в Трабзоне 7 сентября. Начало — в 21:45 мск.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал болельщиков не питать иллюзий по поводу игры сборной России в преддверии матча Лиги наций с Турцией.