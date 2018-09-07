Павлюченко ожидает от сборной России в матче с Турцией игры как на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Турцией в рамках Лиги наций.

«Все мы ожидаем такой же прекрасной игры от нашей сборной, что она будет такой же сильной, как и на домашнем чемпионате мира. Ниже планку наша сборная уже не может опускать», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Он добавил, что тренер сборной России Станислав Черчесов умеет настраивать команду, невзирая на статус матча.

Встреча Турция — Россия пройдёт в Трабзоне 7 сентября. Начало — в 21:45 мск.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал болельщиков не питать иллюзий по поводу игры сборной России в преддверии матча Лиги наций с Турцией.