Канчельскис призвал не питать иллюзий относительно сборной России по футболу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал болельщиков не питать иллюзий по поводу игры сборной России в преддверии матча Лиги наций с Турцией.

«Послушайте, а мы что, выиграли чемпионат мира? Кого мы обыграли? Дошли до четвертьфинала? Медали дают за первое — третье места, а не за восьмое. Настоящие ценности мы не ставим уже ни во что. От нашей сборной, разумеется, нужно ждать побед, но на вещи следует смотреть реально. А то получается, у нас футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта за восьмое место, тогда как в других видах спорта они вручаются за победу на Олимпийских играх. Поэтому давайте не питать особенных иллюзий, а смотреть на результаты», — заявил Канчельскис в интервью RT.

Специалист добавил, что игрокам сборной нельзя расслабляться после успешного выступления на чемпионате мира.

«За сборную в каждой игре нужно играть с запредельной самоотдачей. Только так можно добиваться серьёзных успехов. Подобный заряд у футболистов национальной команды должен быть всегда. С турками нашим ребятам следует сыграть с теми же эмоциями, что и на чемпионате мира. А для чего тогда люди приезжают в сборную? Просто показаться? Так быть не должно», — добавил Канчельскис.

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