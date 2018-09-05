Дзюба: Бузовой не должно быть в навигаторе, когда есть я

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что сможет использовать только свой голос в автомобильном навигаторе.
Дзюба: Бузовой не должно быть в навигаторе, когда есть я
  • РИА Новости

«Навигатор с Ольгой Бузовой? Когда есть я, Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им», — заявил Дзюба на официальном Yotube-канале национальной команды.

Напомним, что Дзюба стал первым российским футболистом, озвучившим «Яндекс.Навигатор».

Российская команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Ребров заявил, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить