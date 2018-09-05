Дзюба: Бузовой не должно быть в навигаторе, когда есть я

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что сможет использовать только свой голос в автомобильном навигаторе.

«Навигатор с Ольгой Бузовой? Когда есть я, Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им», — заявил Дзюба на официальном Yotube-канале национальной команды.

Напомним, что Дзюба стал первым российским футболистом, озвучившим «Яндекс.Навигатор».

Российская команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Ребров заявил, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу