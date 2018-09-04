Ребров считает, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу
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«Думаю, он заслужил это право. Все видели во время чемпионата мира, как он настраивает ребят, как реагирует на поражения», — заявил Ребров.
3 сентября было объявлено, что на сентябрьском сборе национальной команды роль капитана будет исполнять Дзюба.
Российская команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.