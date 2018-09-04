Ребров считает, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу

Короткая ссылка
Голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Артём Ребров прокомментировал решение назначить форварда Артёма Дзюбу капитаном национальной команды.
Ребров считает, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу
  • © РИА Новости

«Думаю, он заслужил это право. Все видели во время чемпионата мира, как он настраивает ребят, как реагирует на поражения», — заявил Ребров.

3 сентября было объявлено, что на сентябрьском сборе национальной команды роль капитана будет исполнять Дзюба.

Российская команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить