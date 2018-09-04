Ребров считает, что Дзюба заслужил право быть капитаном сборной России по футболу

Голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Артём Ребров прокомментировал решение назначить форварда Артёма Дзюбу капитаном национальной команды.

«Думаю, он заслужил это право. Все видели во время чемпионата мира, как он настраивает ребят, как реагирует на поражения», — заявил Ребров.

3 сентября было объявлено, что на сентябрьском сборе национальной команды роль капитана будет исполнять Дзюба.

Российская команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.