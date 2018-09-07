Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, что мог перейти в футбольный клуб «Ростов»

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Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, что год назад был близок к переходу из английского «Бристоль Сити» в футбольный клуб «Ростов».
Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, что мог перейти в футбольный клуб «Ростов»
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«Мы достигли договорённости, подписали документы — на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался и придётся остаться в «Бристоле», — цитирует Магнуссона Sport24.

Он также сказал, что нынешним летом на него также выходили представители «Ростова». Игроки ростовского клуба — исландцы Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон — активно уговаривали его перейти к ним в команду, но Магнуссон предпочёл играть в ЦСКА, потому что «это клуб другого уровня».

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмах Магнуссона и Кристияна Бистровича, полученных в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

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