Канчельскис удивился отсутствию в составе сборной России по футболу Чалова и Максименко

Короткая ссылка
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что удивлён отсутствием в сборной России по футболу 20-летних вратаря «Спартака» Александра Максименко и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Канчельскис удивился отсутствию в составе сборной России по футболу Чалова и Максименко
  • РИА Новости

«На мой взгляд, странно, что их не пригласили. Чалов прямо сейчас с пятью голами идёт на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ. Вдобавок в последнем матче с «Уралом» он оформил хет-трик. Максименко пропустил лишь один мяч в шести встречах чемпионата страны. Но тут вопросы следует задавать не мне, а тренерскому штабу сборной. В любом случае считаю, что время этих ребят в национальной команде скоро придёт», — рассказал эксперт в интервью RT.

Ранее Канчельскис прокомментировал назначение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы капитаном сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить