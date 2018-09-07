Канчельскис удивился отсутствию в составе сборной России по футболу Чалова и Максименко

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что удивлён отсутствием в сборной России по футболу 20-летних вратаря «Спартака» Александра Максименко и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«На мой взгляд, странно, что их не пригласили. Чалов прямо сейчас с пятью голами идёт на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ. Вдобавок в последнем матче с «Уралом» он оформил хет-трик. Максименко пропустил лишь один мяч в шести встречах чемпионата страны. Но тут вопросы следует задавать не мне, а тренерскому штабу сборной. В любом случае считаю, что время этих ребят в национальной команде скоро придёт», — рассказал эксперт в интервью RT.

Ранее Канчельскис прокомментировал назначение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы капитаном сборной России.