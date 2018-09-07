Канчельскис о капитанстве Дзюбы в сборной России: главное, чтобы у него не задрожали ножки
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«Это решение коллектива. Думаю, команда сама выбрала себе капитана, хотя, возможно, это сделал сам Черчесов. Как говорится, процесс пошёл. Дальше будет видно, какой из Артёма получится капитан. Где-то он может и перенервничать. Главное, чтобы у него ножки не затряслись! (Смеётся.) Это, разумеется, шутка», — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее Канчельскис призвал не питать иллюзий относительно сборной России по футболу.