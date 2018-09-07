Канчельскис о капитанстве Дзюбы в сборной России: главное, чтобы у него не задрожали ножки

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы капитаном сборной России по футболу.

«Это решение коллектива. Думаю, команда сама выбрала себе капитана, хотя, возможно, это сделал сам Черчесов. Как говорится, процесс пошёл. Дальше будет видно, какой из Артёма получится капитан. Где-то он может и перенервничать. Главное, чтобы у него ножки не затряслись! (Смеётся.) Это, разумеется, шутка», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Канчельскис призвал не питать иллюзий относительно сборной России по футболу.