Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о хоккеистах «Локомотива»

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский сообщил, что 7 сентября все матчи лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах ярославского «Локомотива» в 2011 году.

«Матчи, которые пройдут в этот день, начнутся с минуты молчания. Это лишний раз напомнит болельщикам о той трагедии, о которой мы должны помнить», — приводит слова Каменского ТАСС.

Он добавил, что о трагедии должны знать и помнить и люди, далёкие от хоккея, и молодое поколение.

Клубы КХЛ выделят на своих трибунах отдельный сектор, где на матчах будут разложены 44 шарфа «Локомотива» в честь погибших членов ярославской команды.

7 сентября 2011 года самолёт с хоккеистами «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете в Минск из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.