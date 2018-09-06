«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи две шайбы
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Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
У «Салавата Юлаева» отличились Йоонас Кемппайнен и Максим Майоров.
Среди ярославцев шайбы забросили Артём Ильенко, Александр Елесин, Якуб Накладал и Александр Кутузов.
В следующем матче «Локомотив» сыграет со «Слованом», а уфимцы встретятся со СКА.
В других матчах игрового дня московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (6:3), а «Авангард» был сильнее «Сибири» (4:1).
Ранее ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ.