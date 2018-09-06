Уэльс крупно обыграл Ирландию в Лиге наций

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Сборная Уэльса разгромила национальную команду Ирландии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.
Уэльс крупно обыграл Ирландию в Лиге наций
  • Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Уэльса.

В составе подопечных Райана Гиггза голами отметились Том Лоуренс (6-я минута), Гарет Бэйл (18-я минута), Аарон Рэмзи (37-я минута) и Коннор Робертс (55-я минута).

У ирландцев отличился Шон Уильямс (66-я минута).

Помимо Уэльса и Ирландии, в группу 4 входит команда Дании.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе забил первый мяч в истории нового турнира Лиги наций УЕФА.

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