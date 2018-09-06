Уэльс крупно обыграл Ирландию в Лиге наций
- Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Уэльса.
В составе подопечных Райана Гиггза голами отметились Том Лоуренс (6-я минута), Гарет Бэйл (18-я минута), Аарон Рэмзи (37-я минута) и Коннор Робертс (55-я минута).
У ирландцев отличился Шон Уильямс (66-я минута).
Помимо Уэльса и Ирландии, в группу 4 входит команда Дании.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе забил первый мяч в истории нового турнира Лиги наций УЕФА.