Футболист сборной Грузии Чакветадзе стал автором первого гола в истории Лиги наций
- © Jasper Jacobs
- globallookpress.com
Хавбек отметился голом в ворота Казахстана.
Ouverture du score pour la Géorgie !— L'ÉQUIPE (@lequipe) 6 сентября 2018 г.
Le match > https://t.co/ltBqQxr2et#lequipeFOOT#nationsleague#KAZGEOpic.twitter.com/KXzr6vINYN
Игра проходила в Астане и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Второй мяч в ворота казахстанской сборной забил защитник хозяев Сергей Малый.
Ранее футболисты сборной России обратились к болельщикам.