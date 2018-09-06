Футболист сборной Грузии Чакветадзе стал автором первого гола в истории Лиги наций

Полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе забил первый мяч в истории нового турнира Лиги наций УЕФА.

Хавбек отметился голом в ворота Казахстана.

Игра проходила в Астане и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Второй мяч в ворота казахстанской сборной забил защитник хозяев Сергей Малый.

Ранее футболисты сборной России обратились к болельщикам.